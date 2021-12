Alfonso Signorini: “Soleil Sorge? Farà strada”

Alfonso Signorini ha elogiato il temperamento di Soleil Sorge attraverso le pagine del suo settimanale.

Tra le pagine del suo settimanale Alfonso Signorini ha preso le difese dell’influencer Soleil Sorge e ha affermato che secondo lui è destinata a fare strada nel mondo dello spettacolo.

Alfonso Signorini e Soleil Sorge

Difronte ad alcuni fan furiosi nei confronti di Soleil Sorge, Alfonso Signorini ha preso le difese dell’influencer e ha confessato che, secondo lui, sarebbe destinata a fare strada.

Il motivo? Secondo il celebre conduttore un temperamento come quello di Soleil, nel bene e nel male, lascerebbe un segno dietro di sé. “C’è chi non la sopporta e non vede l’ora che sia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il che è tipico di tutte le personalità più forti, quelle che lasciano sempre un segno dietro di sé e che non seminano mai indifferenza. Farà strada la ragazza, ne sono assolutamente convinto.

Un caro saluto!”, ha dichiarato il conduttore rispondendo ai fan del GF Vip.

Soleil Sorge: Alex Belli e Delia Duran

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge ha diviso il pubblico a causa del suo comportamento nei confronti di Alex Belli, sposato con Delia Duran. Proprio la moglie del modello non ha gradito il rapporto instaurato tra i due all”interno del reality show e più volte si è scagliata contro Soleil dandole della “gattamorta”.

La giovane influencer italoamericana ha sempre risposto per le rime e al momento non sembra intenzionata a mollare la presa rispetto ad Alex Belli (che, nel frattempo, le ha confessato i suoi sentimenti nei suoi confronti).

Soleil Sorge e Delia Duran

Secondo indiscrezioni quanto accaduto tra i tre vip all’interno del GF Vip potrebbe anche essere un “teatrino” da loro stesso orchestrato prima dell’inizio del programma al fine di ottenere maggiore visibilità.

Secondo indiscrezioni circolate in rete infatti, Soleil e Delia si sarebbero incontrate in un noto ristorante alcuni mesi prima che avesse inizio il reality show (e con loro sarebbe stato presente un misterioso personaggio che, secondo alcuni, potrebbe essere Fabrizio Corona). Sulla questione al momento non vi sono conferme e il triangolo tra Soleil, Alex Belli e Delia Duran continua a tenere banco al Grande Fratello Vip. Prima della fine del programma succederà davvero qualcosa tra il modello e l’influencer? Ormai sono in tanti ad essere convinti che il matrimonio tra Belli e Delia Duran abbia le ore contate.