Alfonso Signorini, attualmente impegnato in televisione con il GF Vip 7, ha confessato che Silvio Berlusconi gli ha telefonato per richiamarlo all’ordine.

Cosa gli ha chiesto?

Alfonso Signorini: cosa gli ha chiesto Berlusconi?

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha fatto una strana confessione su Silvio Berlusconi. Al timone del GF Vip per il terzo anno consecutivo, quest’anno il conduttore ha iniziato il programma sfoggiando look un po’ meno impegnativi rispetto al passato. Ad un certo punto, però, è tornato ai completi classici. Il motivo? E’ stato Berlusconi a telefonargli per chiedergli di tornare ai vecchi outfit.

Signorini: la telefonata di Berlusconi

Alfonso ha raccontato:

“Mi ha telefonato Silvio Berlusconi, perché in prima serata su Canale 5 bisogna essere istituzionali ed eleganti: ‘Bravo che non ti fai crescere la barba, ma rimettiti la cravatta’”.

Signorini non ha potuto fare altro che seguire il consiglio del suo datore di lavoro ed è tornato a sfoggiare completi “istituzionali“.

Alfonso Signorini condurrà il GF Vip 8?

Mentre il chiacchiericcio parla di un suo addio al GF Vip per la prossima stagione, Alfonso ha confermato che sarà al timone del reality più spiato d’Italia anche nell’ottava edizione. Pertanto, nessun cambio di guardia: Signorini ha conquistato il pubblico e Berlusconi è contento del suo lavoro.