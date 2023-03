Alfredo Cospito torna in ospedale dopo lo stop agli integratori, nuovo ricovero per il leader anarchico

Nuovo ricovero per il leader anarchico Alfredo Cospito: dopo il rifiuto degli integratori, le condizioni di salute del leader anarchico si sono rapidamente aggravate rendendo necessario un ulteriore trasferimento in ospedale.

Alfredo Cospito torna in ospedale dopo lo stop agli integratori

Alfredo Cospito è stato riportato in ospedale. Il detenuto, che sta scontando la sua pena presso il penitenziario di massima sicurezza di Opera, alla periferia di Milano, è in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre per protestare contro il regime del carcere duro, noto anche come 41 bis.

Su indicazione dei medici del centro clinico della struttura di detenzione di Opera, il leader anarchico è stato trasferito nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano.

Secondo quanto riferito da fonti Dap citate dall’agenzia di stampa ANSA, il trasferimento si è reso necessario nel momento in cui Cospito ha deciso di sospendere ancora una volta l’assunzione di integratori.

Nuovo ricovero per il leader anarchico

Il rifiuto degli integratori era già stato espresso dal detenuto nel momento in cui è stata annunciata la decisione della Cassazione che aveva bocciato la revoca del 41 bis presentata dai legali di Cospito.

A causa del progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute, l’anarchico era già stato ricoverato al San Paolo, restando in osservazione nella struttura sanitaria fino allo scorso lunedì 27 febbraio. A distanza di appena una settimana, tuttavia, il detenuto ha nuovamente lasciato il carcere per fare ritorno in ospedale a seguito di un ulteriore peggioramento del suo quadro clinico.