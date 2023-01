Ali di Carta, fino al 19 febbraio la mostra a Palazzo Aeronautica

Roma 12 gen. (askanews) – S’intitola Ali di carta la mostra organizzata nelle sale storiche di Palazzo Aeronautica a Roma, sede istituzionale dell’Aeronautica Militare, Forza Armata che il 28 marzo 2023 festeggerà i suoi primi 100 anni di vita.

Tra le iniziative in programma proprio per celebrare lo storico centenario, Ali di carta coniuga la magia e il fascino del volo con quella del cinema, raccontando la nascita e la storia dell’aviazione nella cosiddetta Belle Epoque attraverso memorabilia, riviste, manifesti, locandine e cartelloni pubblicitari dei primi del ‘900, accuratamente restaurati

come ha spiegato il Generale Ispettore Capo dell’Aeronautica Militare, Basilio Di Martino.

“Il volo, l’Aeronautica e la cinematografia – ha detto – sono due espressioni di quell’età; dell”età degli ingegneri’ ed entrambi avrebbero conosciuto un forte sviluppo negli anni immediatamente successivi, proprio durante la Grande guerra quando entrambi questi strumenti furono poi invece asserviti agli scopi del conflitto”.

Tra monoliti grigi e quinte prospettiche che dialogano con l’ambiente carico di storia che ospita la mostra, le 13 sezioni in cui è divisa Ali di carta non raccontano solo se stesse ma esaltano anche lo spazio che le accoglie.

Mariagrazia Bella ha curato l’esposizione con la consulenza del Generale di Squadra Aerea in ausiliaria Alberto Rosso, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e presidente del Comitato tecnico scientifico della mostra.

“Non è la prima volta che il Palazzo viene utilizzato e viene messo in mostra, fatto vedere nella sua bellezza, nel suo splendore razionalista insieme a delle mostre – ha spiegato il Generale Rosso – l’anno scorso Dudovich, quest’anno Ali di carta dà l’opportunità ai tanti visitatori non solo di vedere le opere straordinarie, messe in mostra qualcheduna per la prima volta ma, anche, di apprezzare la bellezza del nostro Palazzo, il restauro degli affreschi e le sale storiche che sono bellissime da vedere”.

La mostra è a ingresso gratuito previa prenotazione sul sito web

alidicarta.aeronautica.difesa.it in tutti i giorni festivi e nelle giornate di sabato e domenica, dal 15 gennaio al 19 febbraio 2023.