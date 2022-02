Ali, l’uomo che ha scavato nel pozzo a mani nude per cercare di salvare Rayan

Ali El Jajaoui l’uomo che ha lasciato il suo villaggio ed ha scavato nel pozzo a mani nude metro dopo metro per cercare di salvare il piccolo Rayan

Lui è Ali El Jajaoui, l’uomo che ha scavato nel pozzo a mani nude per cercare di salvare Rayan, il bambino di 5 anni che in quel pozzo in Marocco ci era caduto martedì primo febbraio e che dallo stesso ci è uscito purtroppo troppo malconcio per sopravvivere.

Il terribile epilogo della vicenda che arriva dal Marocco porta con sé la storia di un uomo che ha tentato l’impossibile per ridare a Rayan una speranza e soprattutto la luce.

A mani nude per salvare Rayan, chi è Ali El Jajaoui, lo scavatore di pozzi venuto da un villaggio lontano

I media locali spiegano che lui, Ali, non appena ha saputo della gravissima situazione del bambino ha raggiunto i soccorritori dal suo villaggio e dopo aver parlato con la polizia ha messo le sue capacità a disposizione.

Quali capacità? El Jajaoui è uno specialista nello scavare pozzi e della terra conosce tutte le lusinghe ed i pericoli.

Il tunnel di raccordo fra la voragine e il punto in cui era incastrato il bambino

Proprio da Ali era arrivata l’idea di scavare un tunnel di congiunzione fra la bocca della voragine e il punto in cui si era fermato Rayan. E quello che Ali ha fatto appena le ruspe hanno cessato il loro compito troppo pericoloso perché innescava smottamenti ha avuto dell’eroico; con altri tre uomini l’uomo ha iniziato a scavare a mani nude.

Ali ha scavato con delicatezza e decisione da venerdì fino a sabato 5 febbraio.

La disillusione tragica che non ha fermato l’ammirazione per un uomo tenace

La roccia era cedevole ed ogni manata, ogni colpo di piccone poteva innescare ed addirittura ampliare la tragedia. Tutte le volte che El Jajaoui è uscito dal budello per prendere un sorso d’acqua o dare sollievo ai crampi è stato applaudito. Perché lui è di quella schiatta di uomini a cui, malgrado epiloghi luttuosi e disillusioni tragiche come quella che non ha restituito Rayan alla vita, l’onore per il tentativo fino allo stremo va riservato a prescindere.