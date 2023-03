Alicante, i Vigili del fuoco chiedono 211 euro a una donna per averla salvata dal suicidio

I Vigili del fuoco hanno chiesto a una donna 211,43 euro per averle salvato la vita da un tentato suicidio: è successo ad Alicante, in Spagna, e a denunciarlo è stata la diretta interessata su Twitter.

“Sono soldi che non ho e loro avranno ancora la spudoratezza di chiamarla prevenzione del suicidio“, ha scritto la donna, che ha anche pubblicato la fattura ricevuta.

Nel documento, c’è la richiesta di 211,43 euro in base all’Ordinanza tributaria delle tariffe per le prestazioni dei Vigili del fuoco. La somma comprende il pagamento di diverse operazioni e ogni voce è dettagliata: il trasferimento di un caporale, otto vigili del fuoco, due autopompe e due autoscala.

La donna ha confessato di aver sofferto a causa della fattura ricevuta dopo il tentato suicidio e, sempre su Twitter, ha raccontato di aver informato i Vigili del fuoco della sua situazione economica e di come loro le abbiano risposto che non importava.

Il consiglio comunale di Alicante ha dichiarato che riesaminerà il caso dell’addebito alla donna e che quest’ultima sarà esentata dal pagamento del servizio.

Leggi anche: Un uomo bigamo ha trovato un accordo con le due mogli: ecco come gestirà il suo tempo

Leggi anche: Londra vieta l’uso di TikTok a ministri e dipendenti pubblici

me llega una carta de hacienda, me piden 211€ por «rescate de persona» tras un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia.

a pagar 211€ que no tengo y aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio. pic.twitter.com/kWw3hglTYa

— nis (@nnistopia) March 14, 2023