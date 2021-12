Alice Adamu, i film con Nanni Moretti e Gigi Proietti: “Sogno di recitare ancora”

“Da grande voglio fare l’astrofisica, la recitazione per me è un hobby bellissimo: mi piacerebbe essere protagonista di un altro film”, confida Alice, 8 anni.

Ha solo 8 anni, ma una dolcezza travolgente e una simpatia unica. Vivace e intelligente, appassionata e con tanto talento: Alice Adamu è una giovane attrice che è stata parte del cast di ben due film importanti: “Tre piani” di Nanni Moretti e “Io sono Babbo Natale”, ultimo film di Gigi Proietti con Marco Giallini.

Sembra avere la recitazione nel sangue e la sua quotidianità è fatta di famiglia, scuola, amichetti e sport.

Due esperienze che l’hanno molto divertita: nel film di Moretti è la figlia di Alba Rohrwacher e Adriano Giannini, in “Io sono Babbo Natale” è la bambina di Marco Giallini e Barbara Ronchi. Le piace moltissimo la vita sul set e sogna Hollywood.

Nell’intervista esclusiva Alice ha parlato delle esperienze cinematografiche vissute, ma ha svelato qualcosa in più su di sé e sulle sue passioni, sognando in grande e confidando il suo desiderio per Natale.

Alice Adamu, la giovane attrice che ha recitato nei film di Nanni Moretti e Gigi Proietti

“Ho fatto due provini ed entrambi sono andati bene. Non me lo aspettavo, non sapevo di essere portata per la recitazione. Da piccola ho vissuto l’esperienza sul set come un gioco e mi sono divertita”, perché è con gli occhi incantati (e incantevoli) dei bambini che tutto può assumere un altro valore, tingersi di mille colori e di un pizzico di magia in più.

“Dopo l’uscita dei film, le maestre e i miei amichetti mi hanno fatto i complimenti e ho persino portato l’autografo di Giallini a una mia insegnante. Me lo ha chiesto e ho esaudito il suo desiderio: era contentissima del regalo ricevuto”. Così Alice ha parlato delle sue due esperienze sul set, raccontando come si è avvicinata alla recitazione.

Ma la sua routine è piena di impegni, tra scuola, sport e amici. “Mi piace fare un po’ di tutto, suono e faccio ginnastica artistica. La mia materia preferita è matematica e da grande voglio fare l’astrofisica”, ha spiegato. Per il futuro sembra avere già le idee molto chiare: ad Alice carisma e determinazione non mancano e ascoltarla è un piacere unico. Impossibile per lei tralasciare la recitazione: “Mi piacerebbe avere una parte in un altro film, la recitazione per me è un bellissimo hobby, un passatempo”.

Una quotidianità stravolta dalla pandemia, ma Alice non si è lasciata abbattere e nonostante la Dad non ha rinunciato ai sorrisi: “Ho giocato con il mio vicino di casa, che mi ha tenuto compagnia quando il coronavirus ci ha costretti a lungo isolati in casa, lontano dalla scuola e da tutti i compagni”. Alice ricorda anche la sua passione per lo sport, aggiungendo: “Sono brava a ginnastica artistica, lo sport che pratico da tempo. Ma dopo il lockdown ho provato anche pattinaggio: purtroppo però sono una frana”, ha svelato con la sincerità più bella e divertente.

Alice Adamu, dal film ai suoi desideri

Tra i suoi desideri più grandi c’è “salire sul tetto della scuola: i miei amichetti hanno potuto andarci e io non c’ero. Non posso perdermi un’occasione simile”, ha detto con il sorriso.

Ma qual è il regalo che più desidera per Natale? “Ho un desiderio che è top secret, non lo sanno neppure mamma e papà. Ma vorrei anche che Babbo Natale e la Befana portino le medicine a tutti i bambini malati del mondo”, è il suo dolce pensiero.