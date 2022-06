Alice Campello aspetta il quarto figlio? L’indiscrezione

Secondo indiscrezioni Alice Campello e Alvaro Morata sarebbero in attesa del loro quarto figlio.

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete Alice Campello e Alvaro Morata potrebbero presto diventare genitori per la quarta volta.

Alice Campello incinta per la quarta volta?

Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso di allargare ulteriormente la famiglia? Dopo la nascita di Alessandro, Edoardo e Leonardo, i due – secondo i rumor in circolazione – sarebbero in attesa di una bambina.

Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma in tanti tra i loro fan sperano di ricevere presto conferma in merito alla presunta gravidanza della modella.

Alice Campello: il desiderio di una figlia

Dopo tre figli maschi Alice Campello non aveva fatto segreto di desiderare anche una figlia femmina e aveva affermato che avrebbe voluto almeno altri due bambini. “Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre.

Poi, quando sarà il momento, vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà”, aveva dichiarato la modella. Alice Campello e Alvaro Morata hanno avuto i loro primi due figli – gemelli – nel 2018, mentre l’ultimo è nato nel 2020.

Questa volta la modella riuscirà ad esaudire il suo sogno di avere una bambina? I suoi fan sono impazienti di saperne di più, ma al momento sulla questione tutto tace.