Alice Campello, complicazioni post parto: "Mi hanno fatto 17 trasfusioni"

Alice Campello, ospite di Verissimo, ha raccontato le complicazioni post parto che ha vissuto qualche settimana fa.

La moglie di Alvaro Morata è finita in terapia intensiva dopo la nascita della quarta figlia, la piccola Bella.

Alice Campello: le complicazioni post parto

Ospite di Verissimo, Alice Campello ha raccontato a Silvia Toffanin cosa è accaduto dopo che ha messo al mondo la quarta figlia. Già mamma dei gemelli Alessandro e Leonardo, 4 anni, e di Edoardo, 2 anni, lo scorso 9 gennaio l’influencer veneziana ha partorito con un cesareo programmato la piccola Bella.

Tutto è andato per il meglio, tanto che Alice ha immediatamente stretto la sua bimba tra le braccia. Ad un certo punto, però, ha iniziato a star male a causa di una forte emorragia.

Il racconto di Alice Campello

Alice ha raccontato:

“Era andato tutto benissimo, avevo anche la bambina in braccio, ma quando sono uscita (dalla sala parto, ndr) a un certo punto ho iniziato a sentirmi male, ho spostato la coperta e ho visto un’emorragia enorme“.

Erano le 10:30 del mattino e non ha avuto il tempo di realizzare cosa stesse succedendo che è caduta in un lungo sonno. Si è svegliata alle 22 e solo in quel momento ha capito cosa le era successo. Era stata trasferita in terapia intensiva e sottoposta a ben 17 trasfusioni.

Alice ha rischiato di perdere l’utero

La Campello ha proseguito:

“L’emorragia non si fermava più. La fortuna è stata che inizialmente era abbondante, poi è diminuita e i medici sono potuti intervenire cercando dei modi per fermarla. Alla fine ci sono riusciti utilizzando un palloncino e inserendolo dentro l’utero. Abbiamo aspettato fino alle due di pomeriggio del giorno seguente. A quel punto mi hanno detto: ‘Proviamo a toglierlo, se l’emorragia è finita possiamo stare tranquilli, se invece continua dobbiamo pensare a togliere l’utero‘. Grazie a Dio, però, tolto il palloncino, tutto poi è andato bene”.

Nonostante le complicazioni, Alice ha sottolineato che il parto di Bella è stato il più bello. C’è un’immagine che le resterà per sempre nella mente, ovvero quello che ha visto appena si è svegliata: