Alice Campello e il quarto figlio: “Ho la pancia distrutta, ma sono felice”

Alice Campello ha svelato ai fan alcuni retroscena della sua quarta gravidanza.

Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato di essere in attesa del loro quarto figlio e la modella ha svelato ai fan alcuni retroscena della sua gravidanza.

Alice Campello: il quarto figlio

Più felice che mai Alice Campello ha annunciato ai fan che presto avrà il suo quarto bambino (per ora non è dato sapere se sarà un maschietto o una femminuccia).

La modella è già mamma dei due gemelli Leonardo e Alessandro e del piccolo Edoardo, ma più volte ha confessato che le sarebbe piaciuto avere un altor bambino e magari una femminuccia. La modella ha svelato ai fan alcuni retroscena di quella che sarebbe la sua terza gravidanza e ha spiegato come non le importi dei cambiamenti a livello fisico che l’attenderanno nei prossimi mesi:

“Prima o poi cambia per tutti, anche per le donne che non hanno mai fatto figli.

È la vita”, ha affermato, e ancora: “Per fortuna ci sono altre cose oltre al fisico (…) Facendo degli sforzi e allenandosi si recupera parecchio. Anche se ho la pancia distrutta e non è più quella di una volta, sono felice lo stesso” ha aggiunto. In tanti tra i fan le hanno fatto le congratulazioni per l’arrivo di questo bebè e non vedono l’ora di saperne di più.

Il desiderio di una figlia femmina

Attraverso i social Alice Campello non ha fatto segreto di desiderare – dopo tre figli maschi – una femmina e ha confessato di non sapere ancora il sesso del suo quarto bebè. “Non vedo l’ora di scoprirlo. Alvaro dice che sicuramente sarà un altro maschio, ma c’è Eleonora Brunacci Di Vaio che mi da qualche speranza”, ha confessato la modella in merito alla collega che ha avuto tre figli maschi e una femmina.