Sono tutti in apprensione per le condizioni dell’influencer Alice Campello, che è stata ricoverata in terapia intensiva a Madrid dopo il parto.

La giovane 27enne veneziana, moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata è diventata madre per la quarta volta.

Alice Campello è stata ricoverata in terapia intensiva dopo il parto

La notizia del ricovero in terapia intensiva si apprende proprio dall’attaccante spagnolo Alvaro Morata che ha scritto un lungo post su Instagram. Oltre al grosso spavento per la compagna ha annunciato anche la nascita della loro quarta figlia: Bella. La Campello ha partorito ieri, 9 gennaio 2023.

Al momento le condizioni non sono particolarmente allarmanti ma si tratta solo di complicanze post parto. Morata ha infatti scritto: “La mamma purtroppo dopo il parto che é andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice é forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi”.

Alvaro Morata ringrazia tutti

Il calciatore il forza all’Atletico Madrid ha inoltre riportato su Instagram la nascita della figlia postando questa frase: “Il giorno 9 (gennaio 2023) è nata Bella ed è proprio come la sognavamo“. Poi in conclusione del post ha ringraziato i medici che si stanno prendendo cura della moglie e quelli che l’assistita durante il parto. Non mancano i fan della coppia a cui Morata ha detto: “Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati.

Vi terremo aggiornati“.