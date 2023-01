Alice Campello, gli strani segni sul braccio dopo il parto: "Anche a voi è capitato?"

Alice Campello ha rotto il silenzio via social svelando ai fan di avere una sorta di forma allergica ai cerotti che le sono stati applicati dopo il parto.

Alice Campello e il post parto

Dopo la nascita di sua figlia Bella, Alice Campella ha trascorso 24 ore in terapia intensiva e solo ora la modella si sta lentamente riprendendo accanto a suo marito, Alvaro Morata, e ai suoi 4 bambini. Alice ha svelato che questi 13 giorni dopo la nascita di sua figlia li avrebbe trascorsi cercando di riposare e a seguire ha mostrato ai fan alcuni segni sulle braccia che le sarebbero stati causati da alcuni cerotti a lei applicati in ospedale per tenere fermi gli aghi della flebo.

“A qualcuno è successo di avere allergia ai cerotti che usano all’ospedale? Dove c’era la flebo…quanto ci hanno messo ad andare via?”, ha chiesto la modella ai suoi fan.

Fortunatamente il peggio sembra essere passato per Alice, che ha fatto finalmente ritorno a casa insieme alla sua bambina. In queste ore il marito della modella e imprenditrice digitale, Alvaro Morata, ha mostrato via social il tatuaggio che avrebbe deciso di farsi fare per ringraziare sua moglie per il suo coraggio e per ciò che sarebbe riuscita insegnargli il giorno in cui è venuta al mondo la loro quarta bambina.