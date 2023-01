Alice Campello, il parto programmato: "Oggi conoscerò Bella"

Alice Campello ha annunciato via social la nascita programmata della sua bambina, prevista per il 9 gennaio.

Alice Campello ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha annunciato che il 9 gennaio fosse programmata la nascita della sua quarta figlia, Bella.

Alice Campello: la quarta figlia

Dopo tre figli maschi, Alice Campello e Alvaro Morata hanno esaudito il sogno di avere insieme una bambina: in queste ore la moglie del calciatore si sarebbe recata in una clinica dove già da tempo era fissata la nascita della piccola, che si chiamerà Bella. La stessa Campello aveva tranquillizzato i suoi fan sulle sue condizioni e su quelle della figlia e aveva svelato che il parto fosse programmato per il 9 gennaio, ma al momento lei e Alvaro Morata non hanno ancora dato il lieto annuncio e, probabilmente, si staranno godendo i loro primi momenti da neo-genitori.

I due hanno avuto i due gemelli, Leonardo e Alessandro, nel 2018 e nel 2020 sono diventati genitori del piccolo Edoardo. Alice Campello non ha mai fatto segreto di desiderare ardentemente una figlia femmina: “Da quando ho partorito voglio già un altro figlio e Álvaro vuole la stessa cosa. Vogliamo una bambina e ci stiamo già lavorando. Tutti mi dicono che sono pazza. La maternità è complicata perché ci sono cambiamenti di mentalità, priorità”, aveva confessato.

In tanti tra i fan della coppia sono in attesa del lieto annuncio della coppia e di sapere come sarà la loro nuova vita in 6.