Alice Campiello e Alvaro Morata sono tornati al centro del gossip nostrano dopo che sono iniziate a circolare le voci di una nuova crisi che avrebbe portato la coppia a separarsi. Entrambi non hanno voluto commentare quanto sta accadendo concentrandosi sulle loro carriere anche se gli indizi social sembrano dare informazioni di tutt’altro tenore, chissà dove è la verità.

Alvaro Morata, quel “terzo incomodo” di grande aiuto

Le notizie di una presunta fine del rapporto tra Morata e la moglie Alice Campello sono arrivate nelle scorse settimana e sembrerebbero derivare, come riferisce RDS.it sulla base di altri giornali, da una terza persona che avrebbe sostenuto Morata in un momento complicato.

La controparte, vale a dire Alice Campello ha parlato con i followers che le chiedevano dell’assenza del marito e lei ha spiegato che lui fosse impegnato in faccende familiari e di conseguenza i due erano lontani.

Il suo comportamento è sempre parso tranquillo e fin troppo disteso, quasi faccia finta di non accorgersi di quanto stia accadendo nella sua vita.

Il mazzo di fiori presunto segno di pace

Nelle ultime stories su Instagram Alice Campello è comparsa con un mazzo di fiori in mano e l’emoji della faccia sorridente con le lacrime accanto a quella di un cuore.

Un’ immagine che per molti ha significato una pace tra lei e Morata. Ricordiamo che nella precedente crisi tra i due lei poi aveva chiarito la situazione, chissà che non lo possa fare anche stavolta solo il tempo lo saprà dire.