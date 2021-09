Alice Pavarotti ricorda il padre: “Ho ricordi bellissimi, gli somiglio”

Alice Pavarotti, figlia più piccola di Luciano Pavarotti, ha confessato alcuni dei suoi ricordi legati al padre.

Alice Pavarotti, figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani oggi maggiorenne, ha confessato alcuni dettagli e retroscena de rapporto tra lei e il suo famoso padre.

Alice Pavarotti: il rapporto col padre

Nata nel 2003 insieme a un fratello gemello (Riccardo) non sopravvissuto al parto, Alice Pavarotti è la figlia più piccola avuta da Luciano Pavarotti insieme a Nicoletta Mantovani.

Oggi anche lei ha seguito le orme del padre debuttando nel mondo della musica: nel parco della Casa Museo di Santa Maria Mugnano, nel Modenese, ha presentato, insieme al cantante Nek, il concerto per il 14esimo anniversario della morte del famoso tenore.

Per la prima volta Alice Pavarotti ha anche confessato dettagli e retroscena della sua quotidianità al fianco del celebre tenore che per lei non era soltanto un personaggio celebre, bensì un qualsiasi papà: “Di papà ho preso il carattere – ha spiegato la giovane parlando dei suoi genitori -, per l’aspetto penso di essere un bel mix tra loro, anche se probabilmente assomiglio di più a mio padre […] Quando è mancato avevo quattro anni.

Ho ricordi bellissimi e precisi e sono legati alla quotidianità: banalissimi pranzi o cene in famiglia, tanto affetto da entrambi i miei genitori, loro che mi tengono in braccio o noi che giochiamo. E poi le vacanze, per esempio quando andavamo alle Barbados, queste spiagge e tramonti spettacolari, e sempre, ancora, tanti momenti semplici e bellissimi”, ha dichiarato la ragazza, e ancora: “Non ho mai pensato di vivere sotto i riflettori, non mi sono mai preoccupata di quello che potevo dire o non dire.

Con i miei compagni di scuola non l’ho mai sbandierato, per pudore, ma se mi chiedevano di lui ne parlavo con tranquillità”.

Alice Pavarotti: le sorelle

Alice Pavarotti ha tre sorelle maggiori da parte di padre: prima d’incontrare Nicoletta Mantovani infatti il tenore era sposato con Adua Veroni, madre delle sue prime tre figlie (Cristina, Giuliana e Lorenza). Alice aveva solamente 4 anni quando il padre è scomparso a causa di un tumore al pancreas contro cui lottava da tempo.

Alice Pavarotti: la madre

Alice Pavarotti è l’unica figlia che Luciano Pavarotti ha avuto insieme a Nicoletta Mantovani (che oggi si è sposata per la seconda volta). La donna aspettava anche un altro bambino, fratello gemello di Alice, scomparso a causa di complicazioni dovute al parto.