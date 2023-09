Antonella Zarri, madre di Alice e Alberto Scagni, si è sfogata prima della sentenza della Corte d’Assise di Genova per il terribile omicidio avvenuto il 1° maggio.

Alice Scagni, la madre: “Alberto merita l’ergastolo perché è un lucido killer”

Antonella Zarri, madre di Alice Scagni e di Alberto, il fratello che l’ha uccisa, ha affidato ai social un lungo sfogo alla vigilia della sentenza della Corte di Assise di Genova, prevista per oggi 29 settembre. “Preciso che i giornalisti stanno facendo solo il loro mestiere, ma tutta questa attenzione sulla sentenza di un processo che è stato condotto solo per difendere coloro che avrebbero potuto e dovuto difenderci dalla follia di Alberto, la trovo tanto dolorosa quanto irritante” ha dichiarato la donna. Alberto ha ucciso la sorella Alice con diverse coltellate. “Alberto è folle e se ha ucciso sua sorella, nostra figlia, è colpa mia. Tuttavia Alberto Scagni merita l’ergastolo perché è un lucido killer” ha scritto la madre.

Alice Scagni, i genitori: “La nostra famiglia annientata pubblicamente”

Nelle parole di Antonella Zarri non c’è mai stato nessun dubbio sulle responsabilità del figlio. La donna ha puntato il dito contro le istituzioni, convinta che “se ci avessero ascoltato, si sarebbe potuto evitare“. “Si deve dare in pasto all’opinione pubblica la carne sanguinante di Alice infliggendo l’ergastolo al fratello. La mia famiglia, e parlo dei miei figli e del loro padre, deve essere sbranata in modo per tutti esemplare affinchè si volti la testa altrove” ha aggiunto la donna. “Scommetto che si conosceranno a breve le motivazioni della sentenza di domani perchè servono. Perchè tutti si voltino altrove e cioè sul pubblico annientamento della famiglia Scagni intera” ha scritto la donna, che ha parlato di un processo “contro di me e mio marito“.