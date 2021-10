ALICE VEGLIO: Ambasciatrice italiana nel mondo del fitness digitale

Bright & Fit insegna innanzitutto ad amarsi, imparare a capire che bastano piccoli azioni di qualità ogni giorno per fare grandi differenze.

Nella frenetica vita di tutti i giorni e con l’insorgere di nuovi stili di vita ed esigenze, sempre più donne sentono il bisogno di accedere al mondo del fitness e della salute con l’immediatezza e la velocità di un click sul proprio smartphone. È proprio da questo bisogno che prende le mosse Alice Veglio, modella internazionale, influencer e personal trainer con certificazione Coni. Laureata in scienze dell’Economia e della gestione aziendale e titolata in Nutrition Science dall’Università di Stanford e in Magister scientiae olistiche presso la Libera Università Leonardo Da Vinci di Roma, nel suo curriculum vanta apprendistati lavorativi presso il Dubai Carbon Center of Excellence prima come project assistant e poi come sustainability journalist e come junior project manager nel 2018 presso la Wgeo delle Nazioni Unite. Nel 2016 Alice è stata inoltre selezionata tra i 100 migliori studenti in tutto il mondo per partecipare alla Zero Hackathon, la prima competizione di idee e imprenditorialità per giovani talenti che si è tenuta presso la FAO di Roma.

Dedita alla trasmissione di competenze nel mondo della salute, sostenibilità ambientale e grande promotrice di iniziative umanitarie, Alice nelle sue esperienze conta più di 10 anni nel consiglio direttivo regionale del Leo Club International e attività di assistenza e aiuto volto verso fasce bisognose ed a rischio.

Nonostante la sua giovane età, Alice è nata il 6 luglio 1995 ad Aosta, dopo diversi anni passati nell’ambiente Diplomatico e Governativo a Dubai, nel gennaio del 2019 mette a frutto la sua doppia formazione universitaria per realizzare un progetto innovativo sul mercato: uno dei primi fitness program online interamente in lingua italiana per promuovere salute ed empowerment in tutto il mondo femminile.

Nasce così negli Emirati Arabi, dove attualmente Alice vive e lavora, l’azienda Bright & Fit con la missione di sfruttare le potenzialità del digitale per aiutare quante più donne possibile ad avere accesso alle competenze e agli strumenti, non solo per ottenere un migliore stato di salute o forma fisica, ma anche per migliorare la sicurezza in loro stesse e ritrovare l’amore e il contatto verso il proprio corpo.

La missione di Bright & Fit nasce dall’esperienza di vita della sua fondatrice Alice che, alla giovane età di 14 anni, ha ricevuto la diagnosi di una grave rotazione vertebrale che l’avrebbe condannata all’immobilità. Dal momento della diagnosi e il rischio di doversi sottoporre ad un rischioso intervento, ha spinto Alice fin da subito a formarsi nelle migliori istituzioni per trovare lo stile di vita giusto per non dover rinunciare al movimento e al suo potenziale. Il confronto iniziale di Alice con un mondo del fitness e del benessere controverso in cui sembra vigere il sacrificio, la necessità di rinunce personali e fisiche per raggiungere risultati estetici, l’ha spinta nella realizzazione della sua azienda, insieme ad un’equipe di medici professionisti, a portare sul mercato un concept di “fare fitness e restare in forma” totalmente nuovo.

Bright & Fit insegna innanzitutto ad amarsi, imparare a capire che bastano piccoli azioni di qualità ogni giorno per fare grandi differenze. Bright & Fit offre alle donne gli strumenti di programmazione e mindset per gestire una routine fatta di impegni e vita privata senza rinunciare o dimenticarsi della cura di se stesse e quindi vivere bene e meglio senza dover rinunciare a nulla.

Bright & Fit offre una dimensione in cui le donne possono trovare supporto nelle altre donne e sentirsi incoraggiate e sorrette nel trasformare la propria vita in meglio ritrovando il contatto con il proprio corpo, migliorando la propria salute e autostima e trasformandosi nella migliore versione di sé.

Bright & Fit non è solo il primo programma di Fitness Olistico in Italia comprensivo di video di allenamento giornalieri efficaci, veloci ed eseguibili senza attrezzi ma è anche un vero e proprio prodotto di formazione online che include tutti gli strumenti per conquistare le giuste competenze per ottenere un migliore stato di salute e infonderlo nelle proprie famiglie (tutorial su come fare una spesa consapevole, seminari con Medici e professionisti dedicati alla trasformazione personale, lezioni di cucina sana con chef stellati…)

Bright & Fit è quindi un’azienda creata da una donna per le donne per mostrare una nuova dimensione in cui è possibile vivere più sane e felici senza svilenti privazioni e dalla comodità e sicurezza della propria casa.

La giovane Alice quindi, ancor prima delle nuove esigenze dettate dal COVID-19, ha trasformato in un’azienda l’esigenza delle donne di avere una dimensione di benessere e salute alla portata della propria abitazione e facilmente accessibile anche nelle giornate più frenetiche da mamme, studentesse o lavoratrici impegnate.

L’innovazione portata da Alice prima dell’inizio della pandemia COVID-19 è stata messa in risalto da Forbes italia nel Febbraio 2019 in un articolo a lei dedicato.

L’azienda partita con un organico di 2 persone e 500 iscritti al suo canale you tube si è trasformata in una dimensione imprenditoriale di incredibile successo con un 500% di crescita del fatturato, più di 15000 clienti soddisfatte in meno di 2 anni, un team di più di 15 persone coinvolte, più di mezzo milione di euro di fatturato nei primi 18 mesi di attività e migliaia di donne iscritte ai canali social (più di 180000 su Instagram, più di 35000 su You Tube e più di 10000 su Facebook).

“Ho voluto portare in Italia un nuovo concept di fitness legato al digitale. Quello che separava le donne dal raggiungimento dei loro obiettivi fisici e di salute era il tempo e le giuste competenze per coniugare un percorso fitness alla felicità e consapevolezza di non dover rinunciare a nulla. Il mio programma offre proprio la comodità e la spensieratezza di poter avere sempre con sé il proprio personal trainer senza bisogno di spostamenti”.

Oltre a questo Alice innova il modo di trattare il fitness su YouTube con masterclass in diretta che promuovono i temi dedicati alla salute e alla crescita personale delle donne e alla loro realizzazione. Il canale ha raggiunto in pochi mesi più di 35.000 iscritti ed è seguito regolarmente da migliaia di persone con video che raggiungono oltre 500mila view. “Quello che promuovo lo chiamo fitness olistico: una nuova visione del wellness che mette al primo posto il benessere mentale e la salute di ogni donna.

“Mi batto per condividere informazioni vere, accessibili in un’era in cui tra marketing e tecnicismi sembra impossibile scoprire la strada verso il vero benessere interiore”. Alice condivide quotidianamente questa sua missione anche su Instagram, dove può contare su oltre 210mila follower. Al momento si dedica alla condivisione di contenuti sui social insieme a un team di più di 15 persone per espandere sempre di più la sua piattaforma di fitness online che rappresenta in Italia una novità assoluta nel mercato e una grande innovazione nell’industria del fitness da casa. È stata inoltre rilasciata Bright and Fit, l’app ufficiale sugli store Google e Apple, la prima di fitness 100% italiana. “È stata pensata per rendere più fruibile uno stile di vita sano con tutte le informazioni alla portata di un click. Voglio rendere più facile per tutte le donne rimanere in forma sfruttando i migliori protocolli certificati e le infinite potenzialità di comunicazione del mondo digitale”.