Alicia Keys presenta il nuovo album: un ritorno alle origini

Dubai, 10 dic. (askanews) – Alicia Keys svela il nuovo album “Keys” da Dubai dove si è esibita in un concerto dal vivo in occasione dell’Expo.

L’icona americana del soul e del R&B, 15 volte vincitrice dei Grammy Award, ha detto che il nuovo doppio disco rappresenta anche un “ritorno alle origini”.

“Si tratta davvero di un ritorno a casa – ha spiegato – di un ritorno a se stessi e per me un ritorno a me stessa, che è il motivo per cui l’ho chiamato ‘Keys’, di possedere davvero quello che faccio, continuando a esplorarlo e amando le canzoni.

Si tratta di scrivere canzoni. Di uno stato d’animo e di un’energia, di un sentimento che si insinua completamente dentro di te. E tu ti senti, come dire, come se per te non è mai abbastanza”.

Alicia Keys ha anche mandato un messaggio ai giovani della regione del Golfo, che sta cambiando rapidamente non solo dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, anche dal punto di vista sociale. La maggior parte dei 57 milioni di abitanti della regione del Golfo ha meno di 30 anni.

“Continuate a essere audaci e a essere unici nel vostro genere, penso che ci sia qualcosa nell’essere un individuo unico che davvero si distingue dagli altri, non dubitate di voi stessi, è qualcosa che mi è venuto in mente spesso, non dubitare di voi stessi, avete tutto ciò di cui avete bisogno”.

Keys ha venduto più di 65 milioni di dischi nella sua carriera. Il novo album, ha spiegato, “parla dell’essere senza limiti, disinibiti, e di realizzare i propri sogni più selvaggi”.

L’album è il primo che ha pubblicato dall’inizio della pandemia di Covid-19, un periodo nero per l’industria musicale, con miliardi di dollari di perdite. Oltre a essere cantante, è attrice, autrice e attivista, e sta preparando un tour internazionale per l’estate del 2022.