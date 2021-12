Alicia Witt: il drammatico mistero sulla morte dei genitori dell’attrice

Alice Witt, interprete di "The Walking Dead", piange la scomparsa dei suoi genitori, entrambi trovati senza vita nella loro casa

Ore a dir poco drammatiche sono quelle che sta vivendo Alicia Witt, attrice statunitense nota soprattutto per il suo ruolo nella popolare serie tv “The Walking Dead“. L’artista ha infatti perso tragicamente entrambi i genitori, trovati morti nella loro abitazione all’apparenza senza motivo.

Secondo quanto riportato dalle fonti di stampa americane, le forze dell’ordine non sono per ora in grado di fornire dettagli più chiari sulle ragioni del misterioso decesso.

Alicia Witt: la tragedia dei genitori

Alicia aveva chiesto ad alcuni parenti di andare a casa dei suoi genitori Robert e Diane, di 87 e 85 anni, in quanto da diversi giorni non aveva più loro notizie. Così è avvenuta la tragica scoperta dei loro corpi senza vita, mentre al momento sono ancora in corso i rilievi per evidenziare eventuali fughe di gas o monossido di carbonio.

Fonti locali hanno riportato che recentemente i Witt avevano riscontrati alcuni problemi con il loro camino, per questo motivo stavano utilizzando una stufa per riscaldare la casa. Senza valori anormali di monossido di carbonio non è tuttavia ancora possibile fare supposizioni certe. Si dovrà pertanto attendere l’autopsia per capire cosa sia davvero accaduto.