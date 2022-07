Alika Ogorchukwu, ucciso per strada a Civitanova Marche. L'ambulante è stato percosso a morte con la sua stessa stampella da un passante.

Alika Ogorchukwu, ucciso per strada a Civitanova Marche. L’uomo faceva l’ambulante in pieno centro, lungo Corso Umberto I, quando è stato aggredito per aver insistito troppo nel vendere la sua merce.

Alika Ogorchukwu, ucciso per strada

I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri, 29 luglio 2022.

La vittima era un nigeriano di 39 anni che abitava con sua moglie e un bambino a San Severino Marche. Vendeva come ambulante fazzoletti e piccoli accessori all’uscita dai negozi, chiedeva qualche volta una moneta in cambio e, secondo le dichiarazioni dei conoscenti, era una persona tranquilla.

Ucciso a Civitanova Marche, arrestato l’omicida

L’anno scorso Alika era stato investito in bici e da allora si aiutava con una stampella per camminare.

Secondo gli investigatori sarebbe stato troppo insistente nel tentare di vendere la sua merce a una donna, scatenando così l’ira del fidanzato. L’uomo, un operaio di 32 anni di nome Filippo Ferlazzo, lo ha pestato a morte usando la stampella e gli ha persino rubato il cellulare. L’aggressore ha precedenti penali per piccoli reati ed è stato arrestato in questa occasione per omicidio volontario e rapina, scortato immediatamente al Commissariato di Civitanova.

Alika Ogorchukwu era una brava persona

Diversi i testimoni che hanno assistito al pestaggio, ripreso dalle telecamere di sicurezza che si trovano lungo il corso. Oggi si dovrebbe procedere al trasferimento di Ferlazzo presso il carcere di Montacuto. Il corpo di Alika Ogorchukwu è rimasto per cinque ore davanti al negozio, coperto da un telo bianco.

“Non era una persona molesta, era buono, non cercava mai guai. Dopo l’incidente che aveva avuto aveva preso anche dei soldi dall’assicurazione ed economicamente non stava male”, ha dichiarato l’avvocato Francesco Mantella, legale della vittima, “Ancora si arrangiava a fare il venditore ambulante ed era conosciuto da molti.

Aspettava l’inizio del processo al suo investitore, si sarebbe costituito parte civile”.

Chi l’assassino di Alika Ogorchukwu

L’uomo che si è reso protagonista di questo terribile delitto si chiama Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo e ha 32 anni. Come riportato anche da Open, l’uomo ha origini campane, lavora a Civitanova Alta e ha alle spalle piccoli precedenti penali. Per uccidere l’ambulante Alika Ogorchukwu ha usato la stessa stampella che la vittima da tempo utilizzava per muoversi, dopo essere stato coinvolto in un incidente in bicicletta.