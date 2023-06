Alimentare, Barrile: produzioni italiane patrimonio da difendere

Roma, 7 giu. (askanews) – “Questo Governo sta dando concretezza alla visione di tutela delle filiere agricole, funzionale alla sicurezza alimentare, salvaguardando la qualità degli alimenti e la produttività delle nostre imprese. Tra queste politiche approviamo l’opposizione a livello europeo contro il sistema di etichettatura Nutriscore, una vera e propria barriera all’ingresso per il made in Italy, a dispetto della scienza che promuove la dieta mediterranea come la più salutare, tanto da essere riconosciuta addirittura come patrimonio Unesco. L’Italia deve continuare a dare forza alla sua battaglia perché abbiamo un patrimonio da difendere”, lo ha detto questa mattina Annamaria Barrile direttore generale di Confagricoltura, intervenendo a Largo Chigi, il format di The Watcher Post, quest’oggi dedicato alla sicurezza alimentare. “Abbiamo accolto con soddisfazione l’approvazione trasversale all’emendamento al decreto Siccità che apre alla sperimentazione nel campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) l’obiettivo del settore agricolo deve essere quello di rendere le produzioni agricole resilienti al cambiamento climatico, che è ineluttabile. E poi – ha concluso – è bene che la politica, nel progettare le strategie di infrastrutturazione del paese, tenga conto del fatto che in Italia, in termini di estensione, i 2/3 del territorio sono rurali, l’agricoltura resta una delle principali attività produttive”