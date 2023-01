Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Bistecca o carne sintetica? Hamburger o insetti? La Kidman (che ricorda molto il telefilm visitors degli anni ‘80) si fa immortalare mentre mangia gli insetti per salvare il pianeta… io preferisco i prodotti della nostra agricoltura e lavoreremo per valo...

Roma, 3 gen.

(Adnkronos) – "Bistecca o carne sintetica? Hamburger o insetti? La Kidman (che ricorda molto il telefilm visitors degli anni ‘80) si fa immortalare mentre mangia gli insetti per salvare il pianeta… io preferisco i prodotti della nostra agricoltura e lavoreremo per valorizzare quello che ci ha permesso di diventare i migliori al mondo: il #madeinitaly agroalimentare". Così il vicepresidente in quota Lega, Gian Marco Centinaio.