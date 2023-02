Alimentare: Meloni, 'faremo valere posizioni Italia in tutti dossier strategici'

Roma, 8 feb.

(Adnkronos) – Il governo si è opposto al Nutriscore e "farà valere le posizioni dell’Italia su tutti i dossier strategici. Penso ad esempio al nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche: noi chiediamo di rafforzare le tutele esistenti e di valorizzare un sistema che ha reso l’Italia il primo Paese in Europa sulla produzione di qualità. E, sempre sul fronte europeo, intendiamo attuare la nuova Politica Agricola Comune per spendere, velocemente e bene, i 35 miliardi di euro che l’Italia ha a disposizione per i prossimi cinque anni.

Garantire più sicurezza alimentare, più qualità, più competitività alle nostre filiere produttive e maggior occupazione: è questo l’impegno che ci siamo presi e che intendiamo portare avanti". Così il premier Giorgia Meloni, in un messaggio inviato alla Confederazione italiana agricoltori in occasione della sua IX conferenza economica.

"Siamo sono all’inizio del lavoro ma sono diverse le misure che abbiamo già messo in campo – rivendica il presidente del Consiglio – in questi primi 100 giorni di governo: dalla decontribuzione per i giovani imprenditori agricoli al fondo per l’innovazione tecnologica, dall’estensione dei voucher ai sostegni per la nuova imprenditoria agricola.

Senza dimenticare il lavoro che stiamo facendo per potenziare il contrasto alla contraffazione e all’imitazione del Made in Italy agroalimentare, che costano ogni anno ai nostri imprenditori miliardi di euro di mancato fatturato".