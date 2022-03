Alimentazione: Fico, 'disturbi problema salute e sociale, serve massima attenzione'

Roma, 15 mar (Adnkronos) – "I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, come dimostrano i dati molto preoccupanti in materia, sono un importante problema di salute pubblica e, più in generale, sociale". Lo ha detto Roberto Fico nell'intervento al convegno 'I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione tra nuove misure legislative e percorsi di riabilitazione'.

"La prima consiste nell’assicurare servizi e strutture sanitarie dedicate ed adeguate per la diagnosi e la cura dei disturbi alimentari. Questo perché il malessere va individuato il prima possibile per approntare gli opportuni percorsi terapeutici attraverso la collaborazione tra figure professionali con differenti specializzazioni", ha spiegato il presidente della Camera.

"Una seconda linea di intervento riguarda il rafforzamento della comunicazione pubblica su questo tema", ha detto tra l'altro Fico sollecitando: "Ulteriori misure potranno essere introdotte, anche in via normativa.

Confido a questo riguardo che il Parlamento continuerà a riservare la massima attenzione ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione".