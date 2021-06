Alimentazione: Mattarella, 'educare impegno fondamentale per il nostro futuro'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – L'educazione alimentare rappresenta "argomento e impegno di fondamentale importanza per la nostra vita e per il futuro, come dimostra la presenza qui questa mattina" dei ministri dell'Agricoltura, dell'Istruzione e della Salute. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo nella tenuta di Castelporziano all'inaugurazione della prima Festa dell'educazione alimentare nelle scuole, organizzata in collaborazione con Coldiretti.

"Ho avuto modo di fare un veloce giro dei vari punti della Festa -ha sottolineato il Capo dello Stato- e vorrei dire al presidente e al segretario generale della Coldiretti che il successo dell'iniziativa è espresso dall'entusiasmo che i bambini e i ragazzi hanno manifestato e manifestano; nel loro coinvolgimento, che dimostra da un lato come le speranze per il futuro siano ben riposte nella nuova generazione; ma anche il dovere di offrire loro occasioni per riflettere e comprendere il modo in cui procedere nel futuro".

"Castelporziano è oggi arricchito dalla presenza di tanti bambini e ragazzi, ma è un'occasione per sottolineare -ha ribadito Mattarella- quanto sia importante per il nostro futuro e per la nostra vita un impegno adeguato, concreto, di grande riflessione sull'educazione alimentare".