Alimenti: Cerreto (Fdi), 'ma Zanella legge ciò che commenta?'

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Fa davvero sorridere il commento della collega fatto ieri sul Rapporto Internazionale Waste Watcher 2024 titolato ‘Lo spreco alimentare nei Paesi del G7: dall’analisi all’azione’, curato dall’Osservatorio Waste Watcher International-Campagna Spreco Zero, sottolineando la validità dei dati e provando a utilizzarlo per segnalare che il governo non dava seguito a interventi per affrontare i temi lì riportati. Tra le cose che in modo esplicito vengono riportate nello studio promosso, tra gli altri da autorevolissimi docenti bolognesi, vi è la connessione tra la scontistica promozionale e l’eccessivo quantitativo acquistato come uno dei fattori che porta allo spreco alimentare". Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto, capogruppo in commissione Agricoltura.

"Gli ambientalisti da salotto evidentemente non hanno contezza che spesso le merci che la grande distribuzione è in grado di fornire in quantità rilevante e a prezzi apparente più convenienti derivano da sistemi produttivi che utilizzano quantitativi di pesticidi molto più elevati, controlli inferiori a quelli applicati alle nostre produzioni nazionali e nel completo disprezzo dei diritti dei lavoratori", conclude Cerreto.