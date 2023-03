Alimenti: Lombardia, 'a Cibus successo per 'Bergamo e Brescia Capitale della Cultura'

Alimenti: Lombardia, 'a Cibus successo per 'Bergamo e Brescia Capit...

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – Lombardia protagonista a Cibus Connecting Italy, manifestazione specializzata per buyers nazionali e internazionali che si è chiusa ieri a Parma. Un'edizione dedicata ai professionisti, durante la quale Regione Lombardia ha puntato su Brescia e Bergamo Capitale della cultura 2023, per promuovere le due città e i prodotti dei rispettivi territori. "La manifestazione ha avuto pieno successo -sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi- permettendo di mettere in vetrina i prodotti bresciani e bergamaschi. Due province a fortissima vocazione agricola, che vantano la bellezza di 14 specialità Dop e che si sono fatte apprezzare grazie alla partecipazione dei Consorzi di tutela e delle due Strade di Sapori Valcalepio e Garda".

Presenti a Parma nella collettiva lombarda i consorzi di tutela di Taleggio, Quartirolo, Salva Cremasco, Strachitunt, Olio Garda DOP, Valtenesi, Valcalepio, Consorzio Moscato di Scanzo, Vini Garda e, con stand propri, i consorzi Gorgonzola e Grana Padano. Oltre alle attività in fiera, visitata da più di ventimila operatori, nell'ambito del programma 'Cibus destination on the road' è stato organizzato un tour dedicato a 35 importanti buyers provenienti da tutto il mondo, che sono stati accompagnati a alcune realtà aziendali di eccellenza: la 'Cheese Valley' nel bergamasco e la produzione di olio extravergine di oliva e dei prodotti nel bresciano, tra cui i vini Lugana, Garda e Valtenesi.

"Si tratta di importatori provenienti da 18 diversi Paesi, arrivati dagli Stati Uniti, dall'Australia e dai paesi arabi, ma anche dal Giappone, dal Brasile e dal Canada -precisa l'assessore Beduschi- interessati ad aprire rapporti commerciali per rafforzare la presenza dei nostri prodotti. Un'occasione per dare ulteriore impulso all'export delle nostre eccellenze, che nel 2022 è già cresciuto del 18,1%, spingendo il valore della produzione agricola lombarda oltre la soglia dei 10 miliardi di euro".