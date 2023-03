Alimenti: Meloni, 'contributo Italia in settore sicurezza'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – "L'Italia è impegnata a dare il suo contributo in termini di investimento e ad assicurare la sua expertise nel settore della sicurezza alimentare". Così il premier Giorgia Meloni intervenendo al Summit for Democracy 2023. Il Food Sistems Stocktaking Moment delle Nazioni Unite che verrà ospitato a Roma "sarà punto di partenza – rimarca – per definire una strategia comune con Onu e Ue".