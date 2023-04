Alimenti: ritirato lotto purea sesamo biologico dmBio, rischio salmonella

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - Richiamato dall'azienda dmBio il purea di sesamo da agricoltura biologica 'Tahin Sesammus', in confezioni da 250 grammi, a causa di "rischio grave per presenza Salmonella montevideo". Il lotto ritirato - si legge nelle segnalazioni sul sito ...

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) – Richiamato dall'azienda dmBio il purea di sesamo da agricoltura biologica 'Tahin Sesammus', in confezioni da 250 grammi, a causa di "rischio grave per presenza Salmonella montevideo". Il lotto ritirato – si legge nelle segnalazioni sul sito del ministero della Salute – ha scadenza 21/02/2025 e 25/02/2025, ed è prodotto nello stabilimento Dm-Drogerie Markt GmbH, Am dm-Platz 1, Karlsruhe (D). "ll prodotto non deve essere consumato ma consegnato a un punto vendita DM-Drogerie Markt Gmbh", avverte l'azienda.