Alina Serban, l’attrice rom che abbatte i pregiudizi a Bucarest

Roma, 3 feb. (askanews) – L’attrice e sceneggiatrice Alina Serban è la prima donna di origine rom a dirigere uno spettacolo su scala nazionale dopo avere portato il suo monologo su una giovane ragazza rom che lotta contro il razzismo al Teatro nazionale di Bucarest.

“Sono felice di non essere in schiavitù”, dice sul palco. “Ho visto Daniel e mi ha detto ‘non è romena’, ‘è gypsy'”, un’altra battuta del suo show.

Pregiudizi e luoghi comuni si intrecciano in uno spettacolo autobiografico che ha registrato il sold out e che vuole abbattere secoli di discriminazioni.

“Anche se è una storia particolarmente rom – e sono orgogliosa di portare una storia sui rom qui, al Teatro Nazionale, di creare uno spazio per una storia importante – sono anche felice del fatto che non importa l’etnia, la classe sociale, l’orientamento sessuale o religioso, tutti possono immedesimarsi in questa storia”, spiega, mentre sul palco indossa una maschera di corvo, nome usato come dispregiativo per zingaro.

“Vorrei che i miei nipotini non sognassero di finire il liceo, come ho fatto io. Sono la prima della mia famiglia ad essersi laureata e nonostante io sia felice di non essere stata l’ultima, ho visto che i miei nipotini sognano ancora di non studiare nelle ‘classi per i romeni’. Perché la segregazione esiste ancora”.

“Sono cresciuta in questo paese ma non potevo identificarmi, tutta la vita, ho guardato la tv, sono andata a teatro, ma non c’era una storia con o su gente come noi. E questo genera molta sofferenza e bassa autostima. Questo è il motivo per cui è importante avere aperto la porta e avere fatto entrare la luce. È come avere piantato una bandierina”.

“Il problema con il razzismo è che tutto l’odio che senti che ti colpisce diventa disprezzo per se stessi e nel mio spettacolo ‘Il miglior figlio al mondo’ (Cel mai bun copil din lume), invito il pubblico a vedere come ci si sente. È anche un invito alla solidarietà”, ha concluso l’attrice, 34 anni.