Alisa, la ballerina di 12 anni scappata dalla guerra che ora danza in Italia

"Dormivano con i vestiti addosso e con le valigie pronte per fuggire": il terribile racconto di Alisa, la ballerina di 12 anni scappata dalla guerra

Sta toccando il cuore di molti la storia di Alisa Strigunkova, la ballerina di 12 anni scappata dalla guerra nella sua Ucraina che ora danza in Italia. La piccola virtuosa è stata accolta dalla prima ballerina dell’Opera di Roma Claudia Zaccari, con cui aveva un rapporto di stima assoluta da tempo e che la seguiva passo passo nei suoi progressi.

Il 24 febbraio scorso Alisa era scappata da Kiev per sfuggire ai bombardamenti e, una volta arrivata a Roma, ha trovato ad accoglierla il cuore grande della signora Zaccari, prima ballerina del teatro dell’Opera di Roma.

Alisa, la ballerina scappata dalla guerra

Ha confessato Alisa in una toccante intervista a la Stampa: “Ora mi sento salva, ma non potrò mai dimenticare, niente potrà cancellare quella notte”. La 12enne ha raccontato poi le peripezie per sfuggire alla guerra: “Dormivano con i vestiti addosso e con le valigie pronte per scappare da un momento all’altro”.

Purtroppo il papà ed il fratello di Alisa sono rimasti a Kiev.

Il papà e suo fratello sono rimasti a Kiev

Ha raccontato la ragazzina: “Non so quello che accadrà, io e mia madre ora siamo al sicuro ma il resto della mia famiglia no e no e non so se li rivedrò”. E ancora: “Quando eravamo in fuga per cercare riparo, ero molto spaventata, la paura era così grande che ho iniziato a piangere, singhiozzando mi sono rivolta a mia madre più volte, chiedendole quando sarebbe finito tutto”.