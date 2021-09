Alitalia, corteo dei lavoratori di fronte alla sede di Ita

Roma, 6 set. (askanews) – È ripreso il confronto tra sindacati e Ita sul personale della nuova compagnia. L azienda punterebbe a raggiungere un accordo con i sindacati tra oggi e domani come scritto nella lettera sull avvio della procedura, per poi poter perfezionare l acquisizione del ramo aviation dell Alitalia. L azienda in questi giorni è sempre rimasta ferma sul numero di 2.800 dipendenti, mentre oggi si chiuderà la piattaforma di raccolta delle candidature.

Di fronte alla sede di Ita prosegue anche il presidio dei lavoratori Alitalia. Da registrare l arrivo del deputato di Leu, Stefano Fassina per manifestare la sua solidarietà ai lavoratori.

Un centinaio di lavoratori Alitalia hanno dato vita a un corteo intorno alle strade dell Eur autorizzato dalle forze dell ordine.