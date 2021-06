Alitalia: Fava, 'iniezione di liquidità serve per stipendi e per le altre attività'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Abbiamo bisogno di questa iniezione di liquidità non solo per garantire gli stipendi ma anche tutti gli altri servizi collaterali al mantenimento in servizio dell'attività di Alitalia in as in questo momento". Ad affermarlo è il Commissario straordinario di Alitalia, Gabriele Fava nel corso della sua audizione in commissione Bilancio sul dl sostegni bis.

"E' stato proprio il primo obiettivo mio e del corpo commissariale iniziare subito l'interlocuzione con le organizzazioni sindacali che sono partite in maniera molto costruttiva, dialogante e propositiva e con grande senso di responsabilità", sottolinea. "Ci sentiamo costantemente proprio per cercare di sviscerare qualsiasi aspetto in maniera prepedeautico per partire quando avremo l'ok con tutte le operazioni. Il tema dell'occupazione sarà nevralgico al fine del raggiungimento dell'obiettivo".