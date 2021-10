In occasione dell’ultima giornata di attività di Alitalia, la hostess Laura Canto ha pubblicato un commovente video messaggio sul suo account Facebook.

Nella giornata di giovedì 14 ottobre, Alitalia ha solcato i cieli per l’ultima volta: in questa circostanza, una delle hostess della compagnia aerea ha pubblicato un video su Facebook per commentare l’evento.

Alitalia, il commovente messaggio della hostess Laura Canto per dire addio alla compagnia aerea

A partire da venerdì 15 ottobre, non è più possibile viaggiare con Alitalia: la compagnia aerea, infatti, ha chiuso i battenti e verrà sostituita dalla nuova compagnia Ita.

La giornata del 14 ottobre, quindi, è stata una giornata densa di emozione e commozione per tutti i dipendenti della ormai ex compagnia di bandiera che hanno dovuto dire addio alla società.

Alitalia, il commovente messaggio della hostess Laura Canto: il video diventa virale

In questa circostanza, tra la commozione generale, una delle hostess di Alitalia, Laura Canto, ha deciso di postare su Facebook un video con il quale ha voluto salutare la compagnia aerea, tutti i suoi colleghi e i clienti che negli anni hanno scelto la compagnia.

Poco dopo aver pubblicato sulla piattaforma social il suo post, il toccante video messaggio della hostess Laura Canto è stato ripetutamente condiviso facendo rapidamente il giro del web e diventando virale.

Alitalia, il commovente della hostess Laura Canto: “Oggi è il nostro ultimo volo”

In particolare, nel video messaggio, Laura Canto ha dichiarato: “Signori e signori innanzitutto volevo ringraziavi per averci accompagnato durante questi 74 anni. Oggi è il nostro ultimo volo Alitalia e di cuore grazie per aver volato sempre con noi e per averci dato fiducia. E ora voglio avere io l’onore di fare l’ultimo annuncio per questo volo.

Signori e signori buongiorno, siamo pronti per l’imbarco del volo Alitalia AZ1581 con destinazione Cagliari attraverso l’uscita E23. Imbarchiamo i passeggeri dalla fila 31 alla fila 15. Alitalia ringrazia per aver scelto i propri servizi e vi augura buon volo”.