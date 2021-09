Alitalia, “l’ultimo volo” del pilota commuove i passeggeri: il video è virale

Alitalia è arrivata ormai alla fine della sua gloriosa storia. L'ultimo saluto di due membri dell'equipaggio ha commesso i passeggeri.

La compagnia di bandiera Alitalia è arrivata ormai alla fine della sua gloriosa storia. A partire dal prossimo 15 ottobre diventerà Ita. Non tutti i lavoratori tuttavia entreranno a far parte dell’appena nata compagnia aerea e chi non ci sarà ha già iniziato a fare il giro degli ultimi saluti.

Questo è il caso di due membri dell’equipaggio, un responsabile di cabina e un pilota che, hanno salutato tutti i passeggeri annunciando che sarebbe stato per loro l’ultimo volo: “È con una certa emozione che vi diciamo che è il nostro ultimo volo Alitalia”, sono le commoventi parole dei due dipendenti.

Alitalia ultimo volo pilota, “Sono una persona dalla lacrima facile”

Ad attirare l’attenzione sono state le parole piene di emozione del pilota che, durante il suo commiato con la compagnia aerea dopo quarant’anni di onorato servizio, è stato ripreso dai passeggeri a bordo. Un momento storico che è stato consegnato ai posteri attraverso un video sul cellulare che, nel giro di pochissimo tempo, è rimbalzato sui social. “Dopo 40 anni di onorata carriera, 10 anni da pilota militare e 30 anni al servizio di Alitalia, quest’oggi è purtroppo il mio ultimo volo: per lui invece sono 35 anni di servizio, dal 1986”, ha dichiarato il pilota.

Alitalia ultimo volo pilota, il monito ai passeggeri

Durante l’intervento del pilota della compagnia di bandiera, non è mancato un monito rivolto ai passeggeri ai quali è stato chiesto di non credere a quanto gli viene raccontato nel merito: “Vi chiediamo soltanto di non credere a ciò che cercheranno di farvi credere. Sarebbe come pensare che la più grande acciaieria d’Europa, che sta a Taranto, si trova sull’orlo del baratro perché gli operai sono miliardari.

Una teoria abbastanza fantasiosa, secondo me”.

Alitalia ultimo volo pilota, l’amarezza dei passeggeri

Nel frattempo sono diversi gli utenti che hanno commentato il commuovente intervento del pilota. Nemmeno a dirlo, il filo conduttore è stata l’amarezza. C’è chi ha volato con Alitalia per tutta una vita, chi invece ha mostrato solidarietà ai lavoratori.