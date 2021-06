Alitalia: McGuinness, 'pronti a partecipare a gara asset, non vanno passati a Ita'**

Roma, 8 giu. – (Adnkronos) – "Non si può pensare a un semplice trasferimento degli asset della 'vecchia' Alitalia a Ita: vanno messi in una gara, alla quale siamo intenzionati a partecipare. Ci interessano gli slot e non solo quelli". Lo sottolinea Jason McGuinness, direttore commerciale Ryanair che all'Adnkronos, in occasione della presentazione dei nuovi piani per Roma spiega che il gruppo non è invece "interessato al brand" Alitalia.

"Non possiamo accettare una situazione nella quale la nuova compagnia riceve 3 miliardi di aiuti che non deve restituire e si tiene i vecchi asset – spiega – Non si può giocare contemporaneamente su due campi".