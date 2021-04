Alitalia: sindacati, bene impegno su avvio progetto attività cargo

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "Riteniamo un approccio corretto quello dato oggi in audizione parlamentare dall’amministratore delegato di ITA, Fabio Lazzerini, rispetto al mantenimento dell’unicità del perimetro aziendale della compagnia di bandiera, con all’interno le attività di volo, manutenzione ed handling".

Ad affermarlo in una nota congiunta sono le segreterie nazionali del trasporto aereo di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo.

Secondo le organizzazioni sindacali "positivo anche l’impegno annunciato sull’avvio di un progetto per le attività cargo come da noi più volte richiesto. Ora però è necessario che gli impegni si trasformino in fatti: il Governo rompa immediatamente e finalmente gli indugi e permetta l’avvio del progetto industriale approvato con il decreto Rilancio ormai un anno fa.

La compagnia di bandiera, come da noi sempre sostenuto, e come confermato oggi dal presidente Caio e dall’ad Lazzerini, non dovrà essere 'un’azienda mini'".