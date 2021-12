All Together Now: Giacomo Voli è il vincitore dell’edizione 2021

L'ultima edizione di All Together Now con Michelle Hunziker si è appena conclusa con la vittoria del 35enne Giacomo Voli

L’edizione 2021 di All Together Now si è appena conclusa con la vittoria di Giacomo Voli, 35enne di Correggio che grazie alle sue esibizioni ha conquistato i giudici e si è aggiudicato un montepremi pari a 110mila. Il cantante avrà inoltre la possibilità di registrare una cover con R101, ricevendo inoltre il premio di WindTre dalle mani del direttore marketing dell’azienda Michelle Perera.

Giacomo Voli ha vinto All Together Now.

Giacomo Voli si è scontrato in un coinvolgente duello finale con Vincenzo Cantiello esibendosi in “Somebody to Love” dei Queen. Il suo avversario ha invece cantato “Toxic” di Britney Spears, conquistando il secondo posto e la medaglia d’argento.

Giacomo Voli: il messaggio social dopo la vittoria

Al terzo posto è invece arrivata la 24enne Carola Campagna, che è riuscita a superare tutte le fasi dello show fermandosi tuttavia a un soffio dalla finale. Sul suo profilo Instagram, il neo vincitore ha rimarcato la propria felicità nonché la propria gratitudine per tutto quello che ha avuto modo di imparare durante l’esperienza nel programma di Canale 5.