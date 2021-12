All Together Now: la proposta di matrimonio in diretta per una delle concorrenti

Carola Campagna, 24enne arrivata al terzo posto di All Together Now 2021, ha ricevuto una commovente proposta di nozze in diretta tv

Grande serata quella vissuta da Carola Campagna nell’ultima puntata di All Together Now. Dopo essere arrivata in finale ed essersi aggiudicata il terzo posto, la talentuosa 24enne ha difatti ricevuto anche una proposta di matrimonio in diretta dal suo fidanzato Alberto.

La proposta di matrimonio

La giovane cantante originaria di Triuggio ha concluso la propria esperienza nel programma di Canale 5 dopo essersi esibita in “Arriverà” dei Modà con Francesco Renga.

Il muro le ha però preferito Giacomo Voli e Vincenzo Cantiello, che si sono dunque cimentati nella mance finale. Per Carola, già super felice del traguardo raggiunto, le sorprese non erano tuttavia finite. Al momento dei saluti si è infatti vista arrivare da dietro le spalle il suo fidanzato, che dopo un abbraccio le ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio. Lei ha dunque accettato, mentre tutto lo studio si è commosso davanti al suo entusiasta “sì”.

A vinicere l’ottava e ultima puntata di All Together Now 2021 di Michele Hunziker è stato infine Giacomo Voli, che si è anche aggiudicato un premio pari a 100.000 euro.

Il giovane artista avrà inoltre la possibilità di registrare una cover che sarà passata anche in radio, facendo così conoscere il suo talento a una fetta ancor maggiore di ascoltatori.