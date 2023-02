Home > Askanews > Alla Berlinale fan impazziti e autografi per Matt Damon e Bono Alla Berlinale fan impazziti e autografi per Matt Damon e Bono

Berlino, 20 feb. (askanews) – Bagno di folla, selfie e autografi sul red carpet della Berlinale per Matt Damon e Bono, arrivati a presentare in anteprima mondiale il documentario “Kiss the Future”. L’attore statunitense, in questo caso in veste di produttore, e il frontman degli U2, si sono concessi ai fan, accompagnati anche dal chitarrista Adam Clayton. Il docufilm racconta l’assedio di Sarajevo negli anni ’90 ed esplora la scena musicale underground della città e l’influenza della band irlandese, gli U2, su quella scena; un legame culminato con lo storico concerto del 1997.

