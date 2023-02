Alla Bit Premio Voucher per Turismo, Cinema, Musica, Informazione

Roma, 14 feb. (askanews) – Torna il Premio Internazionale “Voucher – il Turismo in onda” che mira a valorizzare le eccellenze del Turismo, Cinema, della Musica, dell’Informazione e dello Spettacolo. La consegna del Premio, realizzato dall’orafo Michele Affidato, ha avuto luogo durante il consueto “Aperiviaggi fuori fiera BIT – Borsa Internazionale del Turismo”. Per Anna Di Maria e Paky Arcella, ideatori del Premio, è stata l’occasione per divulgare novità e, soprattutto, accendere il focus sul tema del dialogo tra popoli in un periodo pervaso dalla guerra e per dimostrare come il turismo possa essere la leva ed il veicolo per diffondere la pace tra i popoli e, quindi, il mezzo per diffondere la cultura della fratellanza umana.

“E’ ritornato, in occasione della Bit Borsa Internazionale del Turismo, il PremioVoucher – Premio Turismo, Cinema, Musica e Informazione, ideato da Paky Arcella e Anna Di Maria. Tra i premiati anche Pupi Avati. Si è discusso anche di temi umanitari. L’anno scorso è stato l’anno della ripartenza per il turismo, quest’anno invece si è parlato di dialogo come veicolo per diffondere la pace tra i popoli. Appuntamento a marzo alla Bmt, dove saremo presenti per conferire riconsocimenti a personaggi che si sono distinti durante l’anno per la loro qualità e per i legami con il mondo del turismo”, ha spiegato Arcella.