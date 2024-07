Alla Camera dei Deputati l'incontro ReFuture AI

Roma, 17 lug. (askanews) – Si è tenuto presso la prestigiosa cornice della Camera dei Deputati il primo forum dedicato all’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore immobiliare, “ReFuture AI”. Organizzato da Locare, PMI innovativa guidata dal CEO Andrea Napoli, e promosso dall’Onorevole Pino Bicchielli del Gruppo Parlamentare Noi Moderati, con il supporto del Prof. Marco Bacini l’evento ha riunito oltre quindici illustri relatori e leader del settore. Abbiamo parlato con l’On. Pino Bicchielli, Gruppo Parlamentare Noi Moderati:

“Non bisogna avere paura dell’intelligenza artificiale, è una svolta tecnologica, è la quinta rivoluzione industriale che abbiamo nella nostra società. Lancerà nuove opportunità di lavoro, bisogna formarsi, bisogna capire che cambieranno i lavori, e che non ci saranno meno posti di lavoro ma semplicemente ce ne saranno di nuovi. Tante specializzazioni, soprattutto per i giovani, la scuola deve essere pronta ed il paese sta lavorando per essere pronto sul lato della sicurezza e cyber sicurezza. Governo e parlamento sono a lavoro per garantire a tutti un’intelligenza artificiale più umana”.

Importante sottolineare quanto il sistema immobiliare possa essere pronto a questo cambiamento tecnologico e soprattutto come sta rispondendo. Ha poi parlato Andrea Napoli, CEO Locare:

“Il mercato immobiliare già dai tempi della pandemia ha risposto positivamente, essendo il primo comparto che ha adottato strumenti che permettessero l’attività a distanza. Il mercato sta cambiando, così come quello immobiliare che ha fatto passi da gigante contrariamente a quello che è il suo mondo. È diventato molto mobile, i portali e tutte le aziende si stanno dotando di sistemi per affrontare in maniera positiva questo cambiamento epocale”.

Uno sguardo poi agli effetti che l’intelligenza artificiale potrà avere sulla società e quanto è importante l’aspetto etico. Infine è intervenuto il Prof. Marco Bacini, Università LUM:

“Noi siamo in un momento storico estremamente importante, siamo nel pieno della transizione digitale e l’intelligenza artificiale è una parte centrale nella trasformazione. Essa è più di una rivoluzione tecnologica, in quanto è anche sociale ed economica. Questo significa che cambieranno tante cose ed anche il modo di lavorare. È fondamentale un approccio che sia culturale, che metta l’uomo al centro e l’intelligenza artificiale deve essere a supporto dell’umanità e non deve sostituirlo. Ci aspettiamo un’intelligenza artificiale antropecentrica e che abbia un approccio etico”.

L’incontro, dal titolo ‘Intelligenza artificiale e real estate: alleati o nemici?’ è stato concepito per rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione. Insieme ai principali player tech e immobiliari, sono state esplorate le innovazioni che l’intelligenza artificiale sta portando nel Real Estate.