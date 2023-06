Alla Camera la maggioranza presenta sospensiva di quattro mesi del Mes

Roma, 30 giu. (askanews) – Il governo rinvia ogni valutazione sul Mes di 4 mesi. Lo ha annunciato in Aula, a Montecitorio, il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Di Giuseppe, durante la discussione generale sul provvedimento alla Camera, spiegando che la maggioranza ha presentato una “questione sospensiva per non procedere all’esame della proposta di legge di ratifica del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per quattro mesi”.

“Si ritiene opportuno procedere con maggiori approfondimenti del funzionamento del Mes vista la delicatezza degli argomenti trattati”, ha aggiunto.