Alla Camera nuovo Intergruppo parlamentare 'Insieme per il cancro'

Roma, 1 dic.

(Adnkronos/Salute) – Alla Camera è stato ricostituito il nuovo Intergruppo parlamentare ‘Insieme per un impegno contro il cancro’: 52 le adesioni da parte dei deputati di tutti gli schieramenti. Obiettivo principale dell’Intergruppo, coordinato dall’onorevole Vanessa Cattoi, sarà quello di recepire i 12 punti del nuovo accordo di legislatura 2022/2027, siglato dalle associazioni di pazienti oncologici e oncoematologici del Gruppo 'La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere' con tutte le forze politiche prima delle elezioni di settembre.

"Accesso, innovazione, presa in carico, gestione della cronicità, coinvolgimento delle associazioni nei tavoli decisionali: sono i grandi pilastri sui quali convergono i 12 punti del nuovo accordo di legislatura – spiega Annamaria Mancuso, presidente Salute Donna Onlus e coordinatrice del Gruppo – e sui quali ci auguriamo che l’attività dell’Intergruppo parlamentare possa promuovere verso il governo istanze molto puntuali e concrete. La tempestività con la quale si è ricostituito l’Intergruppo è l’ennesima prova dell’impegno che la politica sta mettendo in campo per i pazienti oncologici ed oncoematologici: il nostro impegno di condivisione e scambio di informazioni continuerà affinché tutti possano prendere atto di quello che serve o potrebbe servire per aiutare chi si trova ad affrontare la malattia.

Ringrazio tutti quelli che vorranno far parte della nostra piattaforma. Il cancro – sottolinea – è un puzzle incolore, dove se manca un pezzo non c’è completezza. Voglio inoltre ricordare tre parlamentari da noi conosciuti e stimati, che hanno combattuto la nostra battaglia: Iole Santelli, Roberto Maroni e Emilia De Biase".

L’Intergruppo parlamentare 'Insieme per un impegno contro il cancro' – dettaglia una nota – ha già operato nelle due ultime legislature, in modo del tutto trasversale agli schieramenti politici, contribuendo all’approvazione di alcune norme sul tema del cancro e la condivisione di atti di indirizzo politico votati da entrambi i rami del Parlamento all’unanimità.

"Ringrazio per la fiducia e per il ruolo di coordinatrice di questo importante Intergruppo che avrà il compito di attuare a livello legislativo e senza divisioni partitiche le istanze che provengono sia dalle organizzazioni dei pazienti e dei malati oncologici sia dal comitato tecnico scientifico – afferma Cattoi –. Ruolo del legislatore deve essere quello di intervenire in modo efficace seguendo le innovazioni scientifiche soprattutto in ambito oncologico e fare in modo che la ricerca scientifica venga sostenuta sotto il profilo legislativo e soprattutto possa essere disponibile ed accessibile da parte di chi ne ha particolarmente bisogno come i malati oncologici (coniugare sostenibilità economica ed accessibilità con i progressi dell’innovazione delle terapie innovative oncologiche ponendo sempre al centro le esigenze del paziente questo è l’importante compito che il legislatore deve perseguire, a mio avviso).

Confido sul contributo e la disponibilità dei colleghi parlamentari di tutte le forze politiche oggi qui rappresentate per raggiungere importanti obiettivi in favore dei malati oncologici durante questa XIX Legislatura".

I parlamentari che hanno già aderito si propongono di indirizzare il Governo nell’adozione di misure e soluzioni normative e regolamentari in grado di migliorare in modo sensibile l’assistenza dei pazienti oncologici e oncoematologici sul territorio italiano, confrontandosi periodicamente con le Regioni e tutti gli attori della filiera salute che in esse operano.

Alla presentazione, ieri alla Camera, sono intervenuti: il presidente del gruppo Lega alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari, il deputato di Fi Roberto Bagnasco, la deputata di Italia Viva Elena Bonetti, la deputata del gruppo Misto – Minoranze linguistiche Renate Gebhard, la deputata del PD Maria Cecilia Guerra, la deputata di FDI Ylenja Lucaselli, il deputato del M5S Andrea Quartini, il deputato di Italia Viva Ettore Rosato, la deputata di Noi Moderati Martina Semenzato. In rappresentanza delle Associazioni di pazienti oncologici e oncoematologici che afferiscono al Gruppo hanno partecipato Elena Castagnetti di Ipop, Laura Di Lauro di Anture e Paolo Viti di Fiagop.