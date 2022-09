Alla Darsena di Milano come al mare per lo show di Achille Lauro

Roma, 22 set. (askanews) – Tutta l’energia e l’anticonformismo di Achille Lauro a beneficio dei suoi fan in una location indimenticabile. Il cantautore romano si è esibito in un concerto su una piattaforma galleggiante sulle rive della Darsena di Milano, adibita per l’occasione a spiaggia, con tanto di sdraio e ombrelloni, grazie al progetto “Il mare a Milano” con le installazioni dell’artista Nico Vascellari e del collettivo Codalunga.

Su un simile palcoscenico, Achille Lauro si è scatenato, scatenando i suoi fan, con i suoi brani più amati, da Bam Bam Twist a 1969 e Rolls Royce.

Uno show travolgente per un evento tra musica e arte promosso da BAT Italia per il lancio in Europa del nuovo device per il tabacco scaldato, Glo Hyper X2. “Un dispositivo che fa della tecnologia e dello stile i propri punti di forza e quindi non poteva esserci location migliore di Milano per iniziare in Europa.

Stile e tecnologia che si combinano per una esperienza di gusto unica come vogliamo che siano unici questi eventi di lancio che combinano l’arte e la musica”, ha spiegato Antonino Grosso, Head of Brand & ConsumerActivation Bat Italia.

Il concerto di Achille Lauro è stato solo il primo di alcuni eventi in tutta Italia – da Roma a Napoli, da Bari a Catania – per lanciare il nuovo device Glo. “Perché l’arte e la musica? Sono due territori in cui la marca riesce ad esprimere i propri valori che sono la creatività e l’esprimere completamente se stessi senza compromessi. È questo il messaggio che Glo vuole lanciare ai consumatori: seguire le proprie intuizioni e personalità e vivere la vita a modo proprio”, ha aggiunto Grosso.

Un po’ come ha fatto Achille Lauro nel suo percorso artistico di successo e un po’ come portare, per qualche giorno a Milano, un mare che non c’è.