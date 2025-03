Alla fiera cinese dei chip si punta a rafforzare i legami globali

Milano, 26 mar. (askanews) – Dai wafer di silicio alle apparecchiature di collaudo dei chip: il meglio dell’innovazione Made in China in mostra a Shanghai alla fiera Semicon. Qui gli addetti ai lavori del settore dei semiconduttori, un mercato in crescita esponenziale in Cina, hanno chiesto una maggiore cooperazione con il resto del mondo in un momento di forti tensioni commerciali tra Pechino e Washington. A causa dei veti e delle restrizioni le compagnie cinesi hanno fatto di necessità virtù creando un loro ecosistema. Ma l’ambizione è espandersi anche fuori dal paese.

“Al momento, c’è ancora impegno nello sviluppo di un ecosistema, in Cina. Questo è un momento molto interessante e ci domandiamo se si saranno due ecosistemi diversi che si svilupperanno per supportare il mercato globale oppure se ci sarà una unificazione in futuro”, ha spiegato Ram K Trichur, manager di una compagnia di semiconduttori (Global Head of Semiconductor Packaging Segment Adhesive Technologies, Henkel Corporation).

“La Cina è il paese con la filiera del settore dei semiconduttori più completa al mondo. Le limitazioni degli Stati Uniti hanno un certo impatto su di noi, ma poiché l’intera filiera del nostro settore è molto completa, stiamo rispondendo, anche con alcune apparecchiature AI. Ci saranno alternative ad alcune risorse e quindi potremo fare delle scoperte. Quindi l’impatto senza dubbio c’è attualmente, ma in futuro recupereremo”, ha concluso Zhou Dongdong, product manager di Evergrand.