Alla Milano Fashion Week maratona di sfilate dentro l'affresco

Roma, 27 feb. (askanews) – Una maratona di sfilate all’interno di un affresco. Si è conclusa con successo la prima edizione dell’evento “Yes Brand Milano”, organizzato da Bros Group Italia con il patrocinio di Assomoda-Confcommercio, che ha offerto una importante vetrina a brand emergenti che sono stati tenuti a battesimo da famous brand nella settimana della moda di Milano.

Gli oltre mille ospiti hanno potuto ammirare la scenografia ispirata all’opera “La tentazione di Adamo ed Eva” di Masolino che decora la Cappella Brancacci nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze, ideata dall’art designer Gianluca Migliorino.

Dieci ore no stop, con la regia di Gianluigi Resta, hanno visto in passerella agli East End Studios le griffe Dressij, Pho Firenze, Reja Silva, Hindami – Sara Almuhannadi Qatar, White Wise, Alv by Alviero Martini, Petrelli Uomo, Anton Giulio Grande.

In apertura la parata degli allievi dell’Istituto Tecnico Aeronautico Antonio Locatelli – Bergamo, che ha presentato per la prima volta una sua collezione. L’evento è terminato con un super party organizzato dallo storico portale Milanodabere.it con il djset di Andrea Montovoli e Italo Perez.

Partner ufficiali Arpege Opera Parrucchieri, Accademia di Make Up – MBA – Making Beauty Academy, Luis Franciacorta, Acqua Killer Break, Hoas Group Torino, Daniela Corti Event, Milanodabere.it, Matteo Milano, Tomatografo Production, Tartarelli Art Gallery.

Dati i numerosi consensi, gli ideatori Tiziano Cavaliere e Paolo Urciuoli, sono già a lavoro per la seconda edizione di “Yes Brand Milano”.