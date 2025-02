Alla prima di "Tootsie" al Sistina Lino Banfi e gli autori americani

Roma, 14 feb. (askanews) – Grande successo di pubblico per il debutto al Teatro Sistina di Roma del Musical “Tootsie” firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo. Alla prima avvistato un Lino Banfi in grande forma, mentre dagli Stati Uniti sono arrivati due super ospiti americani Robert Horn – autore del libretto e vincitore del Tony Award per questo titolo – e David Yazbek, che ha firmato la colonna sonora e i testi di “Tootsie”.

“Non andiamo a molte delle produzioni, ma ci hanno detto che questa era una di quelle importanti e che era importante esserci”, ha commentato Horn.

Prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con Il Sistina, “Tootsie”, tratto dall’omonimo celebre film del 1982 di Sydney Pollack con Dustin Hoffman, è in scena per la prima volta in Italia. Il direttore artistico e produttore Piparo:

“Ero un grande appassionato del film, ricordo ancora questa commedia degli anni ’80, ma ho ricordato e portato tra i film che uno salva della propria adolescenza questa commedia – ha spiegato Piparo, sottolineando – è uno spettacolo che ancora conserva la sua grande attualità, mette la donna al centro del racconto”.

Il musical – a Roma fino al 9 marzo con due nuove settimane di programmazione – è interpretato dall’inedita coppia formata da Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti, rispettivamente Michael, che si traveste da donna (Dorothy) e viene così ingaggiato per un musical a Broadway, e il suo amico e coinquilino Jeff: “Intanto non vorrei fare un paragone tra me e Dustin Hoffman, che parto già perdente”, ha ironizzato Conticini.

“Però mi hanno detto che non sto male”. “Sei bellino sai”, gli replica Iacchetti. “Non voglio fare paragoni con Bill Murray – aggiunge Iacchetti – Però mi piace cantare, mi è sempre piaciuto, conosco la musica, ho sempre cercato di cantare in teatro, in televisione non mi fanno cantare…”, sottolinea l’attore e presentatore, che nello spettacolo ha una canzone tutta sua.

Sul palco, con un grande cast di artisti, le scenografie di Teresa Caruso, le coreografie di Roberto Croce, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Umile Vainieri, il suono di Stefano Gorini e l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello.

La realizzazione di Tootsie – unitamente alla produzione di “West Side Story” ha sancito per Peeparrow Entertainment e per il Teatro Sistina l’inizio dell’importante partnership con Fineco che per un biennio sarà Main Sponsor delle rispettive attività. Una collaborazione prestigiosa e di grande qualità che vede affiancate due realtà molto affermate nei rispettivi ambiti.

Dopo Roma, “Tootsie” sarà in scena dal 14 al 16 marzo 2025 a Reggio Emilia (Teatro Municipale Romolo Valli, dal 21 al 23 marzo 2025 a Firenze (Teatro Verdi) e dal 28 al 30 marzo 2025 a Torino (Teatro Colosseo).