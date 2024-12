Alla Reggia di Versailles, il ballo che fa rivivere i ruggenti anni '20

Versailles, 10 dic. (askanews) – Per una sera, la Reggia di Versailles fa rivivere il passato con il “Bal du Siècle”, 800 invitati, vestiti con abiti rigorosamente in stile dei ruggenti anni Venti, ballano nella Galleria delle Battaglie, ascoltano un recital e ammirano uno spettacolo pirotecnico dalla Sala degli Specchi. Ognuno di loro ha dovuto pagare tra i 200 e i 500 euro per questo salto nel passato. “Volevamo festeggiare alla Reggia di Versailles e farlo come 100 anni fa”, spiega Laurent Brunner, direttore di Ch teau de Versailles Spectacles.