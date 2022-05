Alla ricerca di un gioiello che sappia far battere il cuore? Sceglilo su Bluespirit.com

Il catalogo di Bluespirit.com comprende centinaia di gioielli: Morellato, Breil, Chiara Ferragni sono solo alcuni degli articoli che si possono comprare.

Bracciali Morellato, orologi Maserati, collane Chiara Ferragni o anelli Michael Kors. Sono solo alcuni degli articoli che si possono comprare, nello spazio di qualche tap, su Bluespirit.com. Il catalogo digitale della gioielleria è composto da centinaia di bijoux, in grado di arricchire qualsiasi outfit, da quello più casual a quello più sofisticato. La soddisfazione dei clienti è confermata anche dagli oltre 9.000 feedback su Recensioni Verificate.

Gli accessori che figurano tra gli scaffali digitali dello store sono realizzati con materie prime pregiate: oro, argento, diamanti, perle e gemme. Bracciali, anelli, collane, orecchini e orologi sono espressione di decine di brand famosi. Fra questi, si possono citare ad esempio Morellato, Breil, Lucien Rochat, Maserati, Scuderia Ferrari, Bulova, Chiara Ferragni o Cluse.

Diverse promozioni consentono di tagliare notevolmente i prezzi di listino ufficiali. Sulle collezioni in oro, nel caso di un acquisto di oltre 100 euro, gli sconti arrivano al 30%. Non solo, se si compra una coppia di fedi è incluso il servizio di incisione a costo zero, e si riceverà anche un cuscino ricamato.

Nella sezione “Idee regalo” si incontrano diversi gioielli, perfetti da donare in qualsiasi occasione speciale. Del resto, cosa c’è di meglio di un bell’ anello di fidanzamento per far felice la propria fidanzata? Naturalmente, sono disponibili anche accessori dedicati al pubblico maschile.

Per ciò che riguarda i pagamenti, sono previste diverse soluzioni, tutte quante all’insegna della completa sicurezza: PayPal, carta di credito, bonifico bancario o in quattro rate grazie alla partnership con 4X Oney. Nell’eventualità di dubbi o domande è attivo un puntuale customer care, raggiungibile via e-mail o tramite numero di telefono.

In caso di importi superiori a 39 euro, i costi di spedizione si azzerano. È prevista, inoltre, l’opportunità di ritirare i nuovi gioielli acquistati online presso uno dei più di 200 punti vendita distribuiti nel nostro Paese. In negozio è anche possibile richiedere il servizio di personalizzazione di fedi, orologi e bracciali con incisioni su misura.

Infine, con la Bluespirit Card collegata al programma fidelity, l’acquirente riceve offerte customizzate e un regalo di benvenuto. A quota 250 punti si raggiunge il livello di membership Diamond, che riserva ulteriori agevolazioni.

Vuoi acquistare un gioiello prezioso? Visita subito Bluespirit.com e approfitta dei Mid Season Sale!